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ДНР: семь жилых домов в Горловке повреждены снарядами ВСУ
Новороссия

ДНР: семь жилых домов в Горловке повреждены снарядами ВСУ

Сегодня 12:01
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ДНР: семь жилых домов в Горловке повреждены снарядами ВСУ

Донецк, 16 января. Минувшей ночью жители многострадальной Горловки вновь попали под огонь артиллерии украинских силовиков. На этот раз огонь велся непосредственно по городу, что привело к многочисленным попаданиям в жилые дома.

По сообщению главы администрации Горловки Игоря Приходько, повреждения в ходе обстрелов получили семь домов. 

Накануне вечером под интенсивный обстрел попал также город Ясиноватая, а в поселке Яковлевка снаряд украинской артиллерии угодил точно в спортивную площадку местной школы. К счастью, время было уже позднее и там никого не было.

В тот же вечер в расположенном близ Горловки поселке Доломитовское в ходе минометного обстрела был ранен ребенок. Он находился слишком близко в разорвавшейся мине.

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Валентин Меликов
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