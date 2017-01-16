ДНР: семь жилых домов в Горловке повреждены снарядами ВСУ

Донецк, 16 января. Минувшей ночью жители многострадальной Горловки вновь попали под огонь артиллерии украинских силовиков. На этот раз огонь велся непосредственно по городу, что привело к многочисленным попаданиям в жилые дома.

По сообщению главы администрации Горловки Игоря Приходько, повреждения в ходе обстрелов получили семь домов.

Накануне вечером под интенсивный обстрел попал также город Ясиноватая, а в поселке Яковлевка снаряд украинской артиллерии угодил точно в спортивную площадку местной школы. К счастью, время было уже позднее и там никого не было.

В тот же вечер в расположенном близ Горловки поселке Доломитовское в ходе минометного обстрела был ранен ребенок. Он находился слишком близко в разорвавшейся мине.