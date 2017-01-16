ВКС РФ получат «техническое зрение» для вертолетов

Москва, 16 января. Корпорация «Ростех» приступила к испытаниям новой системы «технического зрения» для гражданских и боевых вертолетов.

В данный момент Концерн радиоэлектронные технологии проводит наземные испытания основных компонентов многоспектральной системы технического зрения. Эта разработка должна повысить безопасность полетов, в особенности в условиях плохого оснащения аэродромов. Многоспектральная система позволит экипажам вертолетов быстро ориентироваться в боевой обстановке, обеспечит автоматический поиск целей в сложных погодных условиях. Новая система разрабатывается на основе изделий «Охотник», которые применяются в боевой авиации для интеллектуальной обработки изображений.