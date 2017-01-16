ДНР и ЛНР проводят встречу с ОБСЕ на переговорах в Минске

Донецк, 16 января. Представители Донецкой и Луганской народных республик проводят встречу с координатором ОБСЕ в Минске, сообщили в пресс-службе министерства иностранных дел ДНР.

Во внешнеполитическом ведомстве республики констатировали начало консультаций представителей ДНР и ЛНР с координатором ОБСЕ в Минске.

«По окончании (консультаций. — Прим. ФАН) — заседание группы по политическим вопросам», — отметил источник в ДНР.

16 января в столице Белоруссии пройдут переговоры экономической, политической и гуманитарной подгрупп. Итоги дня подведут участники контактной группы.

Ранее, 14 января, глава ДНР Александр Захарченко заявил о готовности обеспечить безопасность депутата Верховной рады Украины Надежды Савченко в случае ее визита в Донецк, передает «Газета.ru».