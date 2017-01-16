FAN-TV Лента новостей
Lada в топе: россияне признались в любви к отечественному автопрому
Экономика

Lada в топе: россияне признались в любви к отечественному автопрому

Сегодня 11:46
35

Lada в топе: россияне признались в любви к отечественному автопрому

Москва, 16 января. Россияне стали чаще покупать подержанные автомобили. Так, в минувшем году рынок подержанных автомобилей в РФ вырос на 6%.

По данным экспертов аналитического агентства «Автостат», в 2016 году объем рынка легковых автомобилей с пробегом составил 5,19 млн единиц. 

Лидером по продажам при этом оказалась Lada. Всего россияне купили 1,45 млн подержанных отечественных машин. У иномарок в топе Toyota – всего было куплено 590 тысяч японцев с пробегом. Третьим в списке лидеров также оказался японская марка Nissan  с показателем в 276 тысяч проданных машин. 

В минувшем декабре  аналитики заявили, что объем вторичного рынка легковых автомобилей в России составил 440,8 тысяч единиц. Этот показатель оказался на 0,7% меньше аналогичного показателя предыдущего года.

комментарии
Ярослава Замысловатова
Новости партнеров
Эксклюзив

В Дамаске состоялось заседание по примирению в Восточной Гуте

Сегодня 11:24
83

ИГИЛ наступает на Дейр-эз-Зор: район Аль-Кусайр попал под обстрел, много жертв

Сегодня 11:10
247

Новости Новороссии: ребенок из ДНР был ранен ударом ВСУ, Луганск отмечает огонь минометов под Дебальцево

Сегодня 10:48
104

Клинцевич: Заниматься ядерным разоружением можно после того, как США выполнят свои обязательства по СНВ-III

Сегодня 10:45
281

Изменения неизбежны: Трамп твердо решил взяться за реорганизацию НАТО

Сегодня 10:35
187
Показать еще
Прямая трансляция

Создание правительства Украины в изгнании: к каким последствиям это может привести. ФАН-ТВ

Смотреть
Лента новостей

Лучший бомбардир РФПЛ этого сезона Смолов останется в «Краснодаре» до лета

11:48

ВКС РФ получат «техническое зрение» для вертолетов

11:47

Lada в топе: россияне признались в любви к отечественному автопрому

11:46

ДНР и ЛНР проводят встречу с ОБСЕ на переговорах в Минске

11:45

Действия ВКС РФ в Сирии разочаровали Трампа

11:40

Полиция задержала безработного, угрожавшего убийством бизнесмену в Петербурге

11:39

Байден прилетел в Киев на встречу с Порошенко

11:36

Сирия: большинство оппозиционных группировок готовы приехать в Астану

11:34

Российские саперы в Алеппо очистили от мин 2 тысячи гектаров

11:33

Путин и Додон обсудят ситуацию в Приднестровье

11:33

Ученые выяснили, что дети с тяжелым характером чаще добиваются успеха в жизни

11:29

Шойгу объяснил Киеву, чем опасны «военные скачки» вокруг Крыма

11:29
Показать еще
Политические заключенные Украины
Перейти в раздел
© 2017 ФАН
Правила использования материалов:
Материалы, опубликованные на сайте riafan.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.
При этом не допускается переработка, за исключением сокращений, сохраняющих смысл публикации.
Цитирование (републикация) фото-, видео- и графических материалов ФАН требует письменного разрешения редакции ФАН, и проводится с обязательным размещением логотипа ФАН и гиперссылки на riafan.ru.
При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт riafan.ru обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
Лучший бомбардир РФПЛ этого сезона Смолов останется в «Краснодаре» до лета
Читать
Закрыть