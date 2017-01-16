Lada в топе: россияне признались в любви к отечественному автопрому

Москва, 16 января. Россияне стали чаще покупать подержанные автомобили. Так, в минувшем году рынок подержанных автомобилей в РФ вырос на 6%.

По данным экспертов аналитического агентства «Автостат», в 2016 году объем рынка легковых автомобилей с пробегом составил 5,19 млн единиц.

Лидером по продажам при этом оказалась Lada. Всего россияне купили 1,45 млн подержанных отечественных машин. У иномарок в топе Toyota – всего было куплено 590 тысяч японцев с пробегом. Третьим в списке лидеров также оказался японская марка Nissan с показателем в 276 тысяч проданных машин.

В минувшем декабре аналитики заявили, что объем вторичного рынка легковых автомобилей в России составил 440,8 тысяч единиц. Этот показатель оказался на 0,7% меньше аналогичного показателя предыдущего года.