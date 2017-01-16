Лучший бомбардир РФПЛ этого сезона Смолов останется в «Краснодаре» до лета

Краснодар, 16 января. Форвард «Краснодара» и национальной команды Федор Смолов на протяжении последних сезонов показывает высокий уровень игры и результативности, поэтому многие европейские клубы интересуются россиянином.

Отметим, что в текущем сезоне чемпионата России 26-летний футболист в 12 играх за краснодарский клуб отличился 10 голами и одной результативной передачей.

Как пишет газета «Известия», предметный интерес к нападающему действительно проявляют многие европейские, турецкие и российские клубы, правда, в это зимнее окно он вряд ли покинет Краснодар.

Источник газеты также добавил, что от некоторых предложений россиянин отказался сам, в том числе Смолов не видит перспектив для своей карьеры в Турции. Например, переход в московский «Спартак» блокируют боссы краснодарского клуба и лично владелец Сергей Галицкий.

Отмечается, что Смолов и «Краснодар» хотят, чтобы их сотрудничество продлилось как минимум до лета. Однако футболист настроен серьезно и в дальнейшем хочет проявить себя на европейской арене.