Действия ВКС РФ в Сирии разочаровали Трампа

Вашингтон, 16 января. По словам избранного президента США Дональда Трампа, действия российских ВКС на территории Сирии не помогли решению сирийского вопроса. По мнению будущего президента США, России лучше бы было совсем не вмешиваться в сирийским конфликт.

Трамп раскритиковал действия российской авиации в интервью двум изданиям, Times и Bild. Подчеркнув, что российское участие в Сирии «это очень плохо», он особо отметил тяжелую гуманитарную ситуацию в Алеппо, которая, по версии западных политиков, усугубилась с приходом ВКС России в Сирию.

Избранный президент заявил, что интервенция со стороны Соединенных Штатов могла бы принести пользу, передает «Экономика сегодня», однако на данный момент время для активного вмешательства США уже прошло.