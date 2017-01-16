Ученые выяснили, что дети с тяжелым характером чаще добиваются успеха в жизни

Москва, 16 января. Ученые провели исследование, благодаря которому установили, что упорные и непослушные дети чаще становятся успешными людьми.

Исследование было основано на наблюдениях за детьми возрастом от восьми до 12 лет. Специалисты оценивали такие качества, как послушание и совестливость. Только спустя 40 лет наблюдений ученые сделали выводы.

Выяснилось, что те, кто 40 лет назад в детстве демонстрировали непокорность, чаще других смогли добиться значительных успехов в бизнесе. Это стало их главным отличием от скромников.

Специалисты подтвердили свои догадки о том, что именно упорные и своевольные дети имели в будущем конкурентоспособный характер.

Правда, есть и отрицательные качества: взрослые, выросшие из непослушных детей, чаще остальных совершают непорядочные поступки в повседневной жизни.

Напомним, как сообщало издание «Индикатор», ранее министерство образования Турции заявило, что в общей школьной программе больше не будет преподаваться теория эволюции Дарвина.