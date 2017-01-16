Путин и Додон обсудят ситуацию в Приднестровье

16 Января 2017 11:33 58

Москва, 16 января. Президент РФ Владимир Путин встретится с лидером Молдавии Игорем Додоном в Москве. Главной темой встречи глав двух стран станет урегулирование ситуации в Приднестровье.

Как сообщила пресс-служба Кремля, российскую столицу Додон по приглашению Путина посетит 16–18 января. Переговоры главы государств пройдут 17 января.

На повестке встречи — состояние и перспективы двустороннего торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества, но особое внимание стороны уделят приднестровскому урегулированию.