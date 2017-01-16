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Сирия: большинство оппозиционных группировок готовы приехать в Астану
Политика

Сирия: большинство оппозиционных группировок готовы приехать в Астану

Сегодня 11:34
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Сирия: большинство оппозиционных группировок готовы приехать в Астану

Бейрут, 16 января. Большинство оппозиционных группировок Сирии намерены принять участие в переговорах в Астане по урегулированию кризиса, заявил комиссар вооруженной группировки «Фастаким» Закария Малахифи.

«Большинство группировок решили участвовать», — констатировал Малахифи, говоря о встрече в Астане 23 января.

Он уточнил, что основными вопросами сторон станут решение гуманитарных проблем и освобождение военнопленных. При этом Малахифи отметил, что вопросы политического урегулирования оппозиционеры решать в Астане не планируют.

14 января координатор со стороны правительства Сирии был убит во время переговоров с террористами в долине Барада, передает «Газета.ru».

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Катерина Тимошенская
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