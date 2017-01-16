Шойгу объяснил Киеву, чем опасны «военные скачки» вокруг Крыма

Москва, 16 января. Глава российского министерства обороны Сергей Шойгу дал решительный ответ на заявления Киева, где обещали регулярно проводить ракетные стрельбы в воздушном пространстве Крымского полуострова — этим ответом стал зенитно-ракетный комплекс С-400, заступивший на боевое дежурство на территории Республики Крым, заявил депутат Госдумы Михаил Шеремет.

«Эта система позволяет одновременно сопровождать и уничтожать до 300 воздушных целей, действующих на всем диапазоне скоростей и высот, позволяет отслеживать и уничтожать цели, изготовленные с использованием технологий «стелс». Мы никому не угрожаем. Но последствия своих «военных скачек» беспокойные соседи должны понимать точно», — объявил Шеремет.

По словам депутата, стрельбы с использованием частично устаревшего ракетного оружия, которые продолжают проводить у крымских берегов украинские военные, небезопасны, и Россия оставляет за собой право реагировать на них по своему усмотрению.