Крым обвиняет Киев в нарушении прав человека на полуострове в украинский период

Севастополь, 16 января. Проект резолюции ООН о нарушениях киевскими властями прав человека подготовили в Крыму. Об этом сообщил член правительства республики Заур Смирнов.

Он отметил, что незаконные действия против населения Киевом совершались в тот период, когда полуостров был подконтролен Украине. Текст соответствующего проекта резолюции в ООН в настоящее время составлен.

Сообщается, что в документе отражен масштабный период всех событий, которые связаны также с нарушением прав человека в Крыму в украинский период. Смирнов подчеркнул, что при составлении проекта учитывалась вся хронология событий.

Напомним, накануне секретарь Совета безопасности Российской Федерации Николай Патрушев заявил, что украинские спецслужбы активизируют диверсионно-террористическую деятельность в Крыму.