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Они ушли на взлете: Минобороны попросило прощения у близких жертв крушения Ту-154
Россия

Они ушли на взлете: Минобороны попросило прощения у близких жертв крушения Ту-154

Сегодня 11:23
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Они ушли на взлете: Минобороны попросило прощения у близких жертв крушения Ту-154

Москва, 16 января. Министерство обороны попросило прощение у родственников жертв крушения Ту-154 в Черном море. От лица ведомства к близким погибших обратился статс-секретарь – замминистра обороны РФ Николай Панков, пообещав им поддержку и внимание.

«Они ушли на взлете, ушли в расцвете сил. Они летели на выполнение боевого задания. Мы просим прощения, что не уберегли жизни наших коллег… Вечная память погибшим", — сказал Панков, выступая на церемонии прощания, которая проходит на Федеральном военном мемориальном кладбище.

Заместитель министра обороны также особо подчеркнул, что военное ведомство окружит родственников жертв крушения Ту-154 вниманием и заботой.
 

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Ярослава Замысловатова
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