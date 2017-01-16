Российские саперы в Алеппо очистили от мин 2 тысячи гектаров

16 Января 2017 11:33 33

Москва, 16 января. В министерстве обороны России сообщили, что российские саперы в Сирии обезвредили более 24 тыс. боеприпасов в Алеппо, а также разминировали около 2 тысяч гектаров территории города. По словам начальника международного противоминного центра ВС РФ Игоря Михайлика, в настоящее время российские специалисты до сих пор занимаются разминированием в историческом центре Алеппо.

Полковник отметил, что охрана действий инженеров и оцепление территории обеспечивается российскими военными полицейскими. Работа по разминированию города проводится военными инженерами сводного отряда Международного противоминного центра ВС РФ.

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Ранее сообщалось, что в районе восточного Алеппо, из которого в рамках перемирия были выведены боевики незаконных вооруженных формирований, обнаружены ценнейшие рукописи.