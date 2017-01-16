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Байден прилетел в Киев на встречу с Порошенко
Украина

Байден прилетел в Киев на встречу с Порошенко

Сегодня 11:36
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Байден прилетел в Киев на встречу с Порошенко

Киев, 16 января. Вице-президент Джо Байден прилетел на Украину для встречи с президентом Порошенко и премьер-министром Гройсманом.

В аэропорту Борисполь американца встречала украинская делегация с караваем. Перед прилетом официального лица из США в Киеве были усилены меры безопасности. Джо Байден намерен встретиться с Петром Порошенко и Владимиром Гройсманом, после встреч вице-президент сделает заявление перед прессой. Этим визитом уходящая американская администрация намерена поддержать киевские власти. Дипломаты США отметили, что прибытие вице-президента говорит о важности поддержки со стороны Америки, личной вовлеченности Джо Байдена и развитии демократии на Украине.

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Алексей Громов
#петр порошенко #владимир гройсман #джо байден
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