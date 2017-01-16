Ученые выяснили, почему первенцы болеет чаще других детей

Хьюстон, 16 января. Ученые провели исследования, чтобы выяснить, почему дети, рожденные первыми в семье, болеют чаще своих братьев и сестер. По мнению специалистов, пристальное внимание родителей к первенцам может стать для детей тяжелым бременем.

По мнению специалистов, первые дети могут стать жертвами пристального внимания со стороны своих родителей, что приводит к множеству проблем: от ожирения до повышенного диетического жира и высокого кровяного давления.

В основу крупного исследования легли записи о здоровье почти 400 тысяч норвежцев на протяжении почти четверти века. По словам автора исследования, профессора Сандры Блэк из университета штата Техас в Остине, выяснилось, что «первенцы являются менее здоровыми, с точки зрения физических маркеров, таких как кровяное давление, триглицериды, а также показатели избыточного веса и ожирения».

Отмечается также, что первые дети в семье на 13% реже курят ежедневно, чем пятые новорожденные. Несмотря на то, что, по данным ученых, первенцы выше каждых последующих детей, шанс заработать ожирение у них больше.