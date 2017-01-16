Полиция задержала безработного, угрожавшего убийством бизнесмену в Петербурге

Санкт-Петербург, 16 января. Петербуржец обратился в полицию, когда на парковке возле дома водитель в ответ на просьбу передвинуть машину стал нецензурно выражаться и размахивать огнестрельным оружием. О происшествии Федеральному агентству новостей сообщили в УМВД по Приморскому району.

44-летний петербуржец, директор фирмы, сообщил в полицию о конфликте, произошедшем во дворе жилого дома на проспекте Королева. Мужчина обратился к одному из автовладельцев на парковке у дома с просьбой передвинуть машину. Тот в ответ выхватил пистолет и стал нецензурно браниться.

Вскоре прибыли сотрудники правоохранительных органов. Они задержали 54-летнего нападавшего. Выяснилось, что данный гражданин не работает. У него было изъято оружие иностранного происхождения, предположительно, пневматический пистолет. Оружие отправили на экспертизу, а задержанного гражданина на медосвидетельствование.

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