В Дамаске состоялось заседание по примирению в Восточной Гуте

16 Января 2017 11:24 43

Дамаск, 16 января. В сирийской столице прошла встреча представителей России и Сирии по началу работы примирения враждующих сторон в Восточной Гуте.

Источник Федерального агентства новостей (ФАН) прислал в редакцию видео, на котором запечатлено заседание, где поднимается вопрос начала перемирия в районе населенных пунктов Дума, Хараста, Ирбин, Сакба и Джасри. В этих районах у боевиков имеется крупнейший резервуар оружия.

Заседание рабочей группы возглавил губернатор Дамаска Алаа Ибрагим Мунир. Кроме того, на встрече присутствовали представители Сирийской арабской армии (САА), российского Центра по примирению враждующих сторон.

По словам члена местного комитета по примирению, большинство людей в Восточной Гуте хотят прекращения боевых действий. В то же время, отметил он, боевики «Джебхат ан-Нусры» (деятельность организации запрещена на территории Российской Федерации) выступают против режима прекращения огня.

Как заявил шейх Аднан Афиони, муфтий Дамаска, общественное давление на террористов имеет важное значение в Восточной Гуте. Это позволит перемирию реализоваться.

Российские представитель заметил, что режим прекращения огня нуждается в активной поддержке средств массовой информации. СМИ должны охватывать всех боевиков незаконных вооруженных формирований в Восточной Гуте. Он отметил, что необходимо создать условия для вывода боевиков, а также обеспечить мирных жителей всем необходимым.