Видео с места крушения Boeing-747 под Бишкеком появилось в Сети

Бишкек, 16 января. В Сети опубликовано видео с места крушения грузового самолета Boeing-747 Turkish Airlines под Бишкеком.

На видео видно место крушения воздушного судна. Самолет Turkish Airlines упал на дачные дома.

Дым окутал всю территорию, повсюду валяются детали и обломки. Сотрудники МЧС Киргизии и пожарные бригады работают на месте инцидента, которое оцеплено полицией.

Ранее сообщалось, что в результате крушения грузового самолета Boeing-747 Turkish Airlines под Бишкеком разрушены 32 дома. Воздушное судно летело из Гонконга в Бишкек. Падение произошло недалеко от аэропорта «Манас». При столкновении в землей самолет загорелся.