Путин: Россия разделяет боль и скорбь народа Киргизской республики

16 Января 2017 11:06 54

Москва, 16 января. Президент Российской Федерации Владимир Путин выразил соболезнования лидеру Киргизии Алмазбеку Атамбаеву в связи с многочисленными жертвами в результате крушения лайнера под Бишкеком. Об этом сегодня говорится на официальном сайте Кремля.

Путин выразил соболезнования президенту Киргизской Республики Алмазбеку Атамбаеву в связи с многочисленными человеческими жертвами, вызванными крушением воздушного судна на жилые дома под столицей республики.

В телеграмме лидер РФ подчеркнул, что в России разделяют боль и скорбь дружественного народа Киргизской республики.

Напомним, самолет Boeing-747 турецкой авиакомпании разбился в понедельник рано утром вблизи аэропорта «Манас». В результате авиакатастрофы погибли, по последним данным, 37 человек, в том числе пилот.