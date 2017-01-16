up_img
logo_img menu_button
Лента новостей
Политика

Путин: Россия разделяет боль и скорбь народа Киргизской республики

16 Января 2017 11:06
54Просмотры

Путин выразил соболезнования президенту Киргизии в связи с авиакатастрофой Boeing

Москва, 16 января. Президент Российской Федерации Владимир Путин выразил соболезнования лидеру Киргизии Алмазбеку Атамбаеву в связи с многочисленными жертвами в результате крушения лайнера под Бишкеком. Об этом сегодня говорится на официальном сайте Кремля. 

Путин выразил соболезнования президенту Киргизской Республики Алмазбеку Атамбаеву в связи с многочисленными человеческими жертвами, вызванными крушением воздушного судна на жилые дома под столицей республики.

В телеграмме лидер РФ подчеркнул, что в России разделяют боль и скорбь дружественного народа Киргизской республики.

Напомним, самолет Boeing-747 турецкой авиакомпании разбился в понедельник рано утром вблизи аэропорта «Манас». В результате авиакатастрофы погибли, по последним данным, 37 человек, в том числе пилот.

Дана Балан

Рекомендуем почитать
Новости партнеров
Загрузка...
© 2016 ФАН №1
Правила использования материалов:
Информационные тексты, опубликованные на сайте riafan.ru могут быть воспроизведены в любых СМИ, на серверах сети Интернет или на любых иных носителях без существенных ограничений по объему и срокам публикации. Цитирование (републикация) фото-, видео- и графических материалов ФАН требует письменного разрешения редакции ФАН. При любом цитировании материалов на серверах сети Интернет активная ссылка на ИА «ФАН №1» обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
О НАС