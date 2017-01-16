Ученые NASA опубликовали снимок пришельца во время охоты на марсоход Curiosity

Москва, 16 января. Специалисты NASA опубликовали снимок, на котором изображен пришелец в амуниции, якобы охотящийся на марсоход Curiosity.

На обнародованных снимках виден силуэт, похожий на некоего воина с оружием. По словам ученых, существо живое. И более того, пришелец охотится на марсоход.

Публикация снимков вызвала неоднозначный отклик общества. Многие выразили мнение, что фотографии являются фейковыми. По их мнению, таким образом NASA хочет разрекламировать миссию Curiosity и оправдать затраченные на программу средства.

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