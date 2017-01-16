Следователи выясняют причины смерти экс-солистки «Лицея» во Владивостоке

16 Января 2017 11:10 60

Владивосток, 16 января. По факту смерти певицы, экс-солистки группы «Лицей» Жанны Роштаковой во Владивостоке проводится доследственная проверка. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Приморскому краю.

Как известно, тело 32-летней женщины без признаков насильственной смерти было обнаружено в квартире дома на улице Светланская в городе Владивосток. Следственные органы СК уже приступили к доследственной проверке. Выводы о причине смерти певицы будут сделаны по итогам судебно-медицинской экспертизы. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Отметим, что по данным местных СМИ, предположительной причиной смерти Роштаковой стал несчастный случай в ванной, где ей упала на голову полка. Ее тело было обнаружено только через сутки.

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