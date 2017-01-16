ИГИЛ наступает на Дейр-эз-Зор: район Аль-Кусайр попал под обстрел, много жертв

16 Января 2017 11:10 50

Дейр-эз-Зор, 16 января. Три человека погибли и еще девять получили серьезные осколочные ранения во время минометного обстрела боевиками ИГИЛ (организация запрещена в России — прим. ред.) районов Аль-Джура и Аль-Кусаир в сирийском городе Дейр-эз-Зор. Источник Федерального агентства новостей передал в редакцию видео, которое зафиксировало эвакуацию раненых и последствия нападения.

Как сообщил источник ФАН, обстрел радикальными исламистами начался рано утром, когда нападения никто не ждал. Именно поэтому среди гражданских столько пострадавших. Боевики использовали самодельные минометы, снаряды которых сделаны из старых газовых баллонов начиненных взрывчаткой и поражающими элементами.

На видеозаписи можно увидеть, как сотрудники Сирийского Красного Полумесяца занимаются эвакуацией пострадавших. Их размещают в национальной больнице, которая не пострадала во время обстрела. Кроме этого, полученные кадры демонстрируют тела погибших, накрытые коврами и накидками.

Напомним, сирийских город Дейр-эз-Зор практически каждый день становится мишенью для членов террористической организации ИГ, которые специально бьют по мирным жителям и колоннам с продовольствием и медикаментами, прибывающими в город. Исламисты намерены спровоцировать в населенном пункте гуманитарную катастрофу.