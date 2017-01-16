Артиллеристы ЦВО уничтожили автоколонну «террористов» в горах Таджикистана

Душанбе, 16 января. Артиллеристы российской военной базы, расположенной в Таджикистане, провели учения с применением беспилотных летательных аппаратов.

По легенде учений в предгорных районах республики двигалась автоколонна условных террористов на автомобилях повышенной проходимости со станковыми пулеметами и гранатометами на борту. Автоколонна была обнаружена беспилотным летательным аппаратом на дистанции в 10 километров, после обнаружения артиллерийские расчеты дали залп осколочно-фугасными снарядами из самоходных гаубиц «Гвоздика». Условные террористы были успешно ликвидированы.