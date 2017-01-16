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Церемония прощания с Доктором Лизой началась в Успенском соборе в Москве
Общество

Церемония прощания с Доктором Лизой началась в Успенском соборе в Москве

Сегодня 11:00
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Церемония прощания с Доктором Лизой началась в Успенском соборе в Москве

Москва, 16 января. В Успенском соборе на территории Новодевичьего монастыре в Москве началось прощание с главой фонда «Справедливая помощь» Елизаветой Глинкой, известной как Доктор Лиза, погибшей незадолго до Нового года в крушении Ту-154 Минобороны РФ близ Сочи, сопровождая гуманитарный груз для детей Сирии.

В церемонии принимают участие члены Совета по правам человека при президенте РФ и Общественной палаты. «Я нисколько не сомневаюсь, что когда-нибудь ее причислят к лику святых. Не сейчас, это тоже важно, но когда-нибудь обязательно», — заявил председатель СПЧ Михаил Федотов, подчеркнув, что самое важное сейчас «чтобы дело ее продолжалось». Его поддержали коллеги, собравшиеся, чтобы проводить в последний путь Доктора Лизу.

После того, как закончится церемония прощания, в Успенском соборе начнется отпевание. Похороны будут проходить в самом узком кругу, с участием только родных Елизаветы Глинки.

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