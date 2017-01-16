up_img
logo_img menu_button
Лента новостей
Происшествия

Пьяный петербуржец скрывает, зачем взорвал в руках петарду

16 Января 2017 10:57
61Просмотры

Пьяный петербуржец скрывает, зачем взорвал в руках петарду

Санкт-Петербург, 16 января. Пьяный петербуржец отказывается назвать сотрудникам полиции имя и объяснить, зачем он взорвал в руках петарду, сообщили источники Федерального агентства новостей в правоохранительных органах города.

Инцидент произошел в районе Витебского вокзала. 31-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, взорвал петарду в руках.

На место прибыли врачи и госпитализировали его. В квартире больше никого не оказалось. Сотрудникам полиции не удалось выяснить, как зовут пострадавшего, а также зачем он поджег петарду: мужчина категорически отказался от комментариев.

Ранее 15-летняя девочка получила тяжелейшие травмы, упав в в лестничный пролет строящегося дома в деревне Кудрово.

Рекомендуем почитать
Новости партнеров
Загрузка...
© 2016 ФАН №1
Правила использования материалов:
Информационные тексты, опубликованные на сайте riafan.ru могут быть воспроизведены в любых СМИ, на серверах сети Интернет или на любых иных носителях без существенных ограничений по объему и срокам публикации. Цитирование (републикация) фото-, видео- и графических материалов ФАН требует письменного разрешения редакции ФАН. При любом цитировании материалов на серверах сети Интернет активная ссылка на ИА «ФАН №1» обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
О НАС