Пьяный петербуржец скрывает, зачем взорвал в руках петарду

16 Января 2017 10:57 61

Санкт-Петербург, 16 января. Пьяный петербуржец отказывается назвать сотрудникам полиции имя и объяснить, зачем он взорвал в руках петарду, сообщили источники Федерального агентства новостей в правоохранительных органах города.

Инцидент произошел в районе Витебского вокзала. 31-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, взорвал петарду в руках.

На место прибыли врачи и госпитализировали его. В квартире больше никого не оказалось. Сотрудникам полиции не удалось выяснить, как зовут пострадавшего, а также зачем он поджег петарду: мужчина категорически отказался от комментариев.

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