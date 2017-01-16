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Ученые из Британии рассказали о самом депрессивном дне в 2017 году
Общество

Ученые из Британии рассказали о самом депрессивном дне в 2017 году

Сегодня 11:07
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Ученые из Британии рассказали о самом депрессивном дне в 2017 году

Лондон, 16 января. Научный работник из Университета Кардиффа Клифф Арнол вычисляет счастливые и не очень дни в году, используя собственную формулу.

По мнению британского психолого, сегодняшний понедельник, 16 января, является самым депрессивным днем в 2017 году.

Как рассказал сам эксперт, третий понедельник является самым депрессивным днем в году, поскольку завершились все праздники, а люди переживают, что до январской заработной платы еще долго ждать, а существенные накопления были потрачены до и вовремя праздников на подарки, путешествия и праздничные застолья.

Стоит отметить, что также психолог указывает на политическую обстановку в мире, потому что большинство людей, по его мнению, переживают из-за конфликтов на Украине и в Сирийской Арабской Республике.

Так, британский специалист рекомендует не думать обо всех проблемах одновременно, а также как можно больше времени отдыхать. 

Как сообщал «Индикатор», от депрессии чаще страдают люди, у которых нет регулярного увлечения и занятия, без которых человек постоянно концентрируется на проблемах.

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Дана Балан
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