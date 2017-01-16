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Правительство РФ задумалось об отмене льготной ставки НДС
Экономика

Правительство РФ задумалось об отмене льготной ставки НДС

Сегодня 10:55
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НДС

Москва, 16 января. Постепенная замена льготной 10-процентной ставки НДС адресной поддержкой малоимущих стала темой обсуждения в Минфине и Минэкономразвития.

Так, Минфин еще прошлой осенью предложил поднять до 12% ставку в 2017 году, а уже в 2019-м увеличить ее на два процентных пункта до тех пор, пока она не сравняется с нельготной 18-процентной ставкой. При этом планируется платить 10% бедного населения страны ежемесячное пособие в размере 1,5 тыс. рублей взамен льготного НДС.

В настоящее время налог по льготной ставке взимается с лекарств, учебников, товаров для детей, продуктов питания. Около 5% налогоплательщиков пользуются данной льготой, которая обходится бюджету в 150 млрд рублей. Как полагают чиновники, сейчас льгота не способствует снижению уровня бедности в стране, пишет газета «Ведомости».

Ранее глава Минфина Антон Силуанов заявил, что РФ необходимо срочно поменять налоговый режим в нефтяной сфере, с будущего года ввести налог на добавленный доход.

комментарии
Тимур Румянцев
#минфин #налоги #ндс
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