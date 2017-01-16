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Шойгу приехал проститься с жертвами крушения Ту-154 Минобороны РФ
Общество

Шойгу приехал проститься с жертвами крушения Ту-154 Минобороны РФ

Сегодня 11:11
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Шойгу приехал проститься с жертвами крушения Ту-154 Минобороны РФ

Москва, 16 января. Глава российского министерства обороны Сергей Шойгу прибыл на Федеральное военное мемориальное кладбище в Подмосковье для участия в церемонии прощания с погибшими при крушении Ту-154 Минобороны РФ неподалеку от Сочи.

Участие в церемонии прощания с погибшими принимают их родственники и сослуживцы. Вместе с главой военного ведомства на кладбище прибыли чины из руководства Минобороны.

Погибшие в крушении авиалайнера Минобороны артисты военного ансамбля имени Александрова, члены экипажа погибшего самолета и журналисты, ехавшие работать в Сирии, будут похоронены на Федеральном военном мемориальном кладбище с воинскими почестями.

Между тем, в Москве в Успенском соборе на территории Новодевичьего монастыря проходит церемония прощания с летевшей тем же рейсом Елизаветой Глинкой, известной как Доктор Лиза, руководителем фонда «Справедливая помощь».

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Валентин Меликов
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