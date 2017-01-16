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Контрактники ВВО проходят курс интенсивной подготовки
Россия

Контрактники ВВО проходят курс интенсивной подготовки

Сегодня 10:52
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Контрактники ВВО проходят курс интенсивной подготовки

Благовещенск, 16 января. Более 250 контрактников-новобранцев в Восточном военном округе приступили к освоению курса интенсивной общевойсковой подготовки.

Бойцы контрактной службы пройдут курс лыжной подготовки, огненно-штурмовую полосу, «обкатку» танками, освоят основные воинские дисциплины. Обучение будет происходить на отдаленных военных полигонах, для контрактников оборудованы пункты обогрева. В текущем году в Восточном военном округе запланировано проведение 16 потоков курса интенсивной общевойсковой подготовки, обучение пройдут порядка четырех тысяч военнослужащих по контракту.

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Алексей Громов
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