Катастрофа Boeing в Киргизии: на месте крушения ловят мародеров

Бишкек,16 января. На месте крушения грузового Boeing в Киргизии продолжают орудовать мародеры. Вещи погибших продолжают красть жители дачного поселка, где рухнул самолет. Ранее одного злоумышленника задержали, однако его земляков это не останавливает.

О задержании одного мародера ранее сообщили в МЧС республики. Спасатели уточнили, что попытку похитить вещи жертв авиакатастрофы попытался житель поселка Дача-Суу.

Задержали и увезли одного мародера. Но и другие жители села продолжают заниматься кражей вещей, — заявил собеседник телеканала Life.

Как сообщала ранее «Газета.ру», трагедия произошла в Киргизии рано утром 16 января. Транспортный самолет Boeing 747 турецкой копании ACT потерпел крушение при заходе на посадку и рухнул на территории дачного поселка, расположенного неподалеку от аэропорта.

Жертвами крушения стали, по последним данным, 37 человек, в основном это жители поселка, уточняет НСН. Предварительной причиной аварии считают ошибку пилотирования.

