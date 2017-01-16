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Происшествия

Житель Ленобласти при странных обстоятельствах выстрелил в себя из ружья

16 Января 2017 10:43
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Житель Ленобласти при странных обстоятельствах выстрелил в себя из ружья

Санкт-Петербург, 16 января. Житель Волховского района Ленинградской области выстрелил в себя из ружья.

Как стало известно Федеральному агентству новостей, в минувшую субботу поздно вечером в 23.30 поступило сообщение о том, что в поселке Селиваново мужчина причинил себе телесные повреждения, выстрелив из ружья. 

Выясняются все причины и обстоятельства произошедшего, на месте работают следователи. 

Напомним, в конце декабря минувшего года в Московской области охотник внезапно выстрелил себе в бедро и умер от полученного повреждения. Согласно официальной версии, трагедия случилась по неосторожности. 

Дана Балан

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