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Россияне не пострадали при авиакатастрофе в Бишкеке
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Россияне не пострадали при авиакатастрофе в Бишкеке

Сегодня 10:56
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Россияне не пострадали при авиакатастрофе в Бишкеке

Москва, 16 января. Граждане России не пострадали при крушении грузового самолета, разбившегося под Бишкеком, недалеко от аэропорта «Манас», заявили в посольстве РФ в Бишкеке.

«Мы проверили информацию. Россиян среди пострадавших нет», — заявили в ведомстве.

В посольстве подтвердили информацию о том, что самолет принадлежал турецкой авиакомпании.

Грузовое воздушное судно потерпело крушение утром 16 января под Бишкеком. Грузовое воздушное судно упало на дачные дома, как минимум 32 из них повреждены или разрушены. Минздрав Киргизии сообщил, что в результате падения лайнера погибли 37 человек, в том числе члены экипажа самолета. На месте трагедии полным ходом идут поисково-спасательные работы.

Ранее Национальная служба новостей сообщила, что по факту крушения самолета в Бишкеке возбуждено уголовное дело.

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Таисия Григорьева
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