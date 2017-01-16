Британский флот готовится встретить авианосец «Адмирал Кузнецов»

16 Января 2017 10:37 53

Москва, 16 января. Боевые корабли Великобритании готовятся сопровождать тяжелый авианесущий крейсер ВМФ России «Адмирал Кузнецов», который пройдет мимо берегов Шотландии.

Как пишет в понедельник газета Telegraph, передвижение российских кораблей отслеживают британские сторожевые корабли и подлодки при поддержке союзников по НАТО.

Адмирал Филипп Джонс заявил, что флот Британии имеет дело с самым высоким уровнем активности флота РФ со времен окончания холодной войны.

При этом адмирал признался, что следить за российским флотом приходится в то время, как флот Великобритании переживает не лучшие времена. По его словам, ВМФ страны пережили кадровый и финансовый дефицит.

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На минувшей неделе стало известно, что «Адмирал Кузнецов» и более 40 летательных аппаратов корабельной авиации, которые использовались для нанесения ударов по террористическим группировкам в Сирии, возвращаются в пункт постоянного базирования.