Лысый мужчина открыл огонь из автомобиля по подростку в Ленобласти

Санкт-Петербург, 16 января. Злоумышленник ранил подростка, открыв по нему огонь из своего автомобиля, сообщили источники Федерального агентства новостей в правоохранительных органах Ленобласти.

14-летний мальчик получил ранение в бедро. Как выяснилось, в Отрадном по нему из своего автомобиля стрелял неизвестный мужчина. Инцидент произошел на мосту через реку Святка.

Известно, что злоумышленник был славянской внешности, лысый. Огонь он вел, предположительно, из пневматического пистолета.

Состояние пострадавшего удовлетворительное. Мальчик отпущен домой.

Ранее 15-летняя девочка получила тяжелейшие травмы, упав в в лестничный пролет строящегося дома в деревне Кудрово.