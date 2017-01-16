Никаких будильников: Обама рассказал о планах после окончания президентства

Вашингтон, 16 января. Действующий лидер США Барак Обама рассказал о своих дальнейших планах после того, как президентское кресло займет республиканец Дональд Трамп.

По словам Обамы, он не будет вставать по будильнику, теперь он намерен как следует выспаться, а также потратить свободное время на разные мелочи.

Также 44-й президент США сообщил, что на досуге хотел бы поразмыслить о том, чего он достиг за время президентства.

«У меня не было удобного случая поразмышлять и обдумать все это», — пояснил Обама.

Также 55-летний политик сообщил, что в будущем не намерен проводить много времени за письменным столом, добавив, что в его планах работа в университете. Обама напомнил, что уже преподавал и отметил, что это было довольно веселое время.

Как ранее сообщала Газета.Ru, инаугурация 45-го президента США Дональда Трампа пройдет 20 января.