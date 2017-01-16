Названа вероятная причина смерти солиста Мариинского театра

Санкт-Петербург, 16 января. Врачи Мариинской больницы отрицают, что причиной смерти оперного солиста Мариинского театра Эдуарда Цанги стал инфаркт. По их мнению, 37-летний артист мог скончаться от тромбоэмболии легочной артерии, уточнил источник ФАН в больнице.

Напомним, 13 января бригада скорой помощи доставила Цангу в Мариинскую больницу, где ему сразу же проверили уровень сердечных тропонинов (самые надежный способ диагностики инфаркта), но это обследование показало, что «тропонин» в норме. МРТ и флюорография также указали на отсутствие признаков инфаркта. После этого врачи стали настаивать на госпитализации, пояснив, что необходимо комплексное обследование, так как причину болей в грудной клетке и одышки сразу выявить не удалось.

Однако Цанга наотрез отказался от госпитализации, видимо успокоившись, что нет инфаркта. Не зная диагноза, он подписал документы об отказе и уехал домой вместе с братом. По словам экспертов, вероятнее всего, у певца была тромбоэмболия легочной артерии, однако точный диагноз будет установлен в результате судебно-медицинской экспертизы.