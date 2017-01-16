Иностранец сбил двух женщин в Петербурге

Санкт-Петербург, 16 января. В минувшую субботу на Садовой улице в Санкт-Петербурге произошло ДТП с участием водителя-иностранца. Гражданин Узбекистана, не справившись с управлением, выехал на тротуар и сбил находившихся там женщин.

Водитель Озод А. двигался на своем автомобиле через оживленную Садовую площадь и не справился с управлением. Пострадали две петербурженки, 1960 и 1954 годов рождения, которые получили травмы средней тяжести. Одну из пострадавших увезли в Мариинскую больницу, а другую в городскую больницу №26.

Как указано в распространенном пресс-службой МВД сообщении, на момент ДТП водитель был трезв. Он имеет солидный водительский опыт. По данному происшествию правоохранительные органы проводят проверку.