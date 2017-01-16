Изменения неизбежны: Трамп твердо решил взяться за реорганизацию НАТО

НАТО — устаревшая организация. Такое мнение высказал новоизбранный президент Соединенных Штатов Дональд Трамп. Корреспондент Федерального агентства новостей побеседовал с экспертом о возможности реформирования Североатлантического альянса.

По словам Трампа, у военного блока есть несколько проблем. Первая — она слишком старая, потому что была спроектирована очень много лет назад. Вторая — страны, входящие в альянс, больше не платят «то, что должны платить».

Новоизбранный президент отметил, что военная организация очень мало внимания уделяет международному терроризму. Это, подчеркнул он, является одним из главных недостатков.

Трамп уточнил, что сегодня лишь пять стран тратят на оборону столько, сколько нужно. Однако, заметил он, НАТО для него «очень важна».

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«Дональд Трамп во время своей предвыборной кампании не раз подвергал критике отношения США с союзниками по Североатлантическому альянсу и современную структуру организации. Поэтому очередное заявление на эту тему перед самым вступлением в должность свидетельствует о том, что позиция избранного президента не изменилась, и он намерен следовать заявленному курсу, несмотря на наличие в его команде политиков и военных, привыкших мыслить скорее категориями холодной войны. Создание НАТО было направлено на консолидацию европейских стран в целях создания блока для войны с СССР, и после его развала в силу инерции мышления и структур альянса он продолжил выполнять роль союза уже, прежде всего, против России. Именно этим можно объяснить его расширение на восток, усилия по созданию на территории новых членов системы ПРО и новых американских баз», — пояснил ФАН политический и военный эксперт фонда «Народная дипломатия» и представитель экспертно-аналитического клуба «Будущее сегодня» Сергей Простаков.

По мнению эксперта, Трамп ясно дал понять, что вместо глобализма Обамы, предполагавшего создание еще более тесных связей с Китаем и дальнейший перенос производственных мощностей из США, он будет проводить жесткую линию по отношению к Пекину и совершенно иную экономическую политику. В этой логике НАТО перестает быть главным инструментом военной стратегии Вашингтона, выполняя, прежде всего, функции по вооруженному контролю за Европой и противовеса России, а центр усилий США смещается на Ближний Восток и в Юго-Восточную Азию. Неэффективность альянса в деле борьбы с терроризмом на фоне успехов российской армии в Сирии стала уже очевидной, а удаленность от Тихоокеанского региона делает НАТО бесполезным в возможном противостоянии с Китаем.

«Поэтому необходимость прежних усилий по поддержанию Североатлантического альянса для новой американской администрации выглядит сомнительной. Заявленные же масштабные изменения в экономике США, в том числе и в военно-промышленном комплексе, потребуют огромных финансовых вливаний, и часть из них Трамп явно намерен получить от европейцев, которых пропаганда по-прежнему уверяет в «агрессивных намерениях Москвы» по отношению к ним. Ожидать скорого развала НАТО в таких условиях не стоит, но новый американский президент открытым текстом говорит о несоответствии альянса структуре международных отношений и новым вызовам безопасности. Это ясно свидетельствует о том, что изменения если не в составе НАТО, то в ее структуре и идеологии неизбежны», — резюмировал Сергей Простаков.

Напомним, как сообщала Lenta.ru, в ходе предвыборной кампании Дональд Трамп допустил развал Североатлантического альянса.