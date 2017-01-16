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Клинцевич: Заниматься ядерным разоружением можно после того, как США выполнят свои обязательства по СНВ-III
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Клинцевич: Заниматься ядерным разоружением можно после того, как США выполнят свои обязательства по СНВ-III

Сегодня 10:45
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Клинцевич: Заниматься ядерным разоружением можно будет после того, как США выполнят свои обязательства по СНВ-III

Антироссийские санкции могут быть существенно смягчены в обмен на значительное сокращение ядерных арсеналов, заявил в интервью газетам Times и Bild избранный президент США Дональд Трамп. Но для начала обсуждения подобных тем американцы должны выполнять взятые на себя обязательства по договору СНВ-III, считает первый заместитель главы оборонного комитета Совета Федерации Франц Клинцевич.

«Они ввели санкции против России — давайте посмотрим, можем ли мы заключить какие-нибудь хорошие сделки с Россией. Я думаю, начнем с того, что ядерное оружие должно быть существенно сокращено», — заявил Трамп.

Он же подчеркнул, что «прямо сейчас Россия сильно страдает из-за санкций, однако я полагаю, что может что-нибудь выйти, чтобы многие оказались в выигрыше». По его мнению, людям необходимо договариваться и поступать по справедливости в вопросах ядерного разоружения.

Дональд Трамп

«Я говорил, говорю и буду говорить о том, что во взаимоотношениях России и США ничего не поменяется, американцы как давили любое инакомыслие, не связанное с тем, что делают они, так и дальше будут это делать. И никакой президент эту политику не поменяет. Поэтому та агрессивная русофобская и очень несправедливая риторика будет продолжаться. А когда мы говорим о ядерном вооружении, то нужно признать, что соотношение ядерного потенциала уже не в нашу сторону — у нас намного меньше ядерных боеголовок. Для достижения принятого на основе договора СНВ-III количества боеголовок в 1555 штук, нам необходимо эти боеголовки еще добирать, а американцам значительно сокращать. Но они этого не делают, и где, по мнению Трампа, справедливость?» — задается вопросом Клинцевич.

Более того, Клинцевич утверждает, что американская сторона не совсем точно выполняет свои обязательства по подписанному в Праге 8 апреля 2010 года двухстороннему договору. Так, вместо уничтожения ядерных боеприпасов Вашингтон занимается их складированием и консервацией.

«Ядерное оружие или не режется, или закладывается на военные склады, что само по себе тоже неприемлемо. Дело в том, что производство ядерного оружия — весьма дорогостоящее мероприятие. Кроме этого, они постоянно видят в наших действиях какой-то подвох, но я не очень понимаю, почему США и НАТО заявляют о якобы несоблюдении России своих обязательств по договору. Наши стратегические конкуренты заявляют о какой-то «агрессивной сущности», которая скрывается Россией, но ситуация диаметрально противоположна — у нас никто никогда не скрывал планов ядерного нападения на какую-то другу страну, а у американцев мы практически каждое десятилетие их вскрываем. И только какие-то случайные события, или быть может здравый смысл не позволяют им наносить эти удары. И если Трамп хочет сокращения ядерного потенциала, то пусть сначала выполнит существующие обязательства в рамках СНВ-III, а потом уже будем переходить к новому этапу этой программы. Вот и весь ответ», — заключил Франц Клинцевич.

Сокращение ядерного вооружения (договор СНВ-III)

Как напоминает Lenta.ru, СНВ-III — это двусторонний договор между Россией и Соединёнными Штатами о дальнейшем взаимном сокращении арсеналов развёрнутых стратегическими ядерными силами двух стран. Соглашение было подписано президентами Дмитрием Медведевым и Бараком Обамой 8 апреля 2010 года в Праге. Сам договор вступил в силу 5 февраля 2011 года.

комментарии
Сергей Чемеков
#барак обама #дональд трамп #дмитрий медведев #франц клинцевич
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