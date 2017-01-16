Водитель «Лады» погиб, совершив таран дерева под Петербургом

Санкт-Петербург, 16 января. Водитель Lada Granta улетел в кювет и, протаранив дерево, погиб на месте ДТП в Гатчинском районе Ленобласти. Сейчас на месте автокатастрофы на трассе Петербург-Псков работает полиция.

Как стало известно ФАН, мужчина направлялся в Лугу. По неустановленной пока причине он съехал с дороги в кювет, где влетел в дерево и получил смертельные травмы. Личность погибшего установлена. Им оказался 53-летний житель Петербурга, уточнил источник в правоохранительных.

В настоящее время причины и обстоятельства автокатастрофы устанавливают сотрудники полиции.