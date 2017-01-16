Две женщины погибли в массовом ДТП в центре Петербурга

16 Января 2017 10:22 40

Санкт-Петербург, 16 января. Две женщины погибли при столкновении четырех автомобилей на Обводном канале в Санкт-Петербурге, сообщили источники Федерального агентства новостей в правоохранительных органах города.

В центре города столкнулись сразу четыре автомобиля. В результате инцидента на Обводном канале погибли две женщины — 1949-го и 1984-го года рождения. В крайне тяжелом состоянии также была госпитализирована четырехлетняя девочка.

Ранее сообщалось, что врачи борются за жизнь 15-летней девочки, которая получила тяжелейшие травмы, упав в в лестничный пролет строящегося дома в деревне Кудрово.