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Происшествия

Две женщины погибли в массовом ДТП в центре Петербурга

16 Января 2017 10:22
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Две женщины погибли в массовом ДТП в центре Петербурга

Санкт-Петербург, 16 января. Две женщины погибли при столкновении четырех автомобилей на Обводном канале в Санкт-Петербурге, сообщили источники Федерального агентства новостей в правоохранительных органах города.

В центре города столкнулись сразу четыре автомобиля. В результате инцидента на Обводном канале погибли две женщины — 1949-го и 1984-го года рождения. В крайне тяжелом состоянии также была госпитализирована четырехлетняя девочка.

Ранее сообщалось, что врачи борются за жизнь 15-летней девочки, которая получила тяжелейшие травмы, упав в в лестничный пролет строящегося дома в деревне Кудрово.

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