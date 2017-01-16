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Происшествия

Пять человек пострадали в ДТП на трассе Вологда — Новая Ладога

16 Января 2017 10:24
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Пять человек пострадали в ДТП на трассе Вологда — Новая Ладога

Санкт-Петербург, 16 января. Пять человек госпитализированы в результате дорожно-транспортного происшествия в Бокситогорском районе Ленинградской области. Об этом сообщает ОМВД России по Бокситогорскому району
 
Как стало известно, в прошедшую субботу в 12.10 в дежурную часть ОМВД России по Бокситогорскому району поступило сообщение от фельдшера больницы о том, что на автодороге Вологда — Новая Ладога в районе деревни Галично произошло ДТП с пострадавшими.

Водитель Renault Игорь М. двигался со стороны Новой Ладоги в сторону Вологды и допустил столкновение с авто Lada Granta. В результате ДТП в Пикалевскую Городскую Больницу направлены  5 человек: Алексей Ш., Эдуард Ш., Галина М., Светлана М., Игорь М.

Дана Балан

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