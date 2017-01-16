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Минобороны РФ формирует новые подразделения для охраны Севморпути
Россия

Минобороны РФ формирует новые подразделения для охраны Севморпути

Сегодня 10:37
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Минобороны РФ формирует новые подразделения для охраны Севморпути

Москва, 16 января. Военное ведомство России создаст два подразделения береговой обороны для охраны Северного морского пути, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Новые подразделения смогут выполнять функции противодиверсионной, противовоздушной и противодесантной обороны арктических регионов России. Бойцы отрядов будут выполнять задачи обороны западного и дальневосточного участков Северного морского пути, одно из подразделений Минобороны развернет на Кольском полуострове на базе Северного флота. Новые формирования будут взаимодействовать с управлениями пограничной службы, Росгвардии и МВД, сообщают Известия.

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Алексей Громов
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