Минобороны РФ формирует новые подразделения для охраны Севморпути

Москва, 16 января. Военное ведомство России создаст два подразделения береговой обороны для охраны Северного морского пути, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Новые подразделения смогут выполнять функции противодиверсионной, противовоздушной и противодесантной обороны арктических регионов России. Бойцы отрядов будут выполнять задачи обороны западного и дальневосточного участков Северного морского пути, одно из подразделений Минобороны развернет на Кольском полуострове на базе Северного флота. Новые формирования будут взаимодействовать с управлениями пограничной службы, Росгвардии и МВД, сообщают Известия.