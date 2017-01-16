Трехлетняя девочка попала в реанимацию после ДТП в Петербурге

Санкт-Петербург, 16 января. В больницу доставлена трехлетняя петербурженка, у ребенка многочисленные травмы после ДТП, медики направили девочку в реанимацию, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

По словам медиков, у маленькой пациентки автотравма, сочетанная травма, открытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга, ушибленные раны лба, перелом лобной кости, пневмоторакс справа и слева, ушиб легких, ушиб печени, ушиб поджелудочной железы, ушиб селезенки.

Оказалось, что машина, в которой находилась маленькая девочка, утром на пересечении Московского проспекта и Обводного канала, попала в страшное ДТП. Маленькая петербурженка находится в реанимации.