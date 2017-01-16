Новости Новороссии: ребенок из ДНР был ранен ударом ВСУ, Луганск отмечает огонь минометов под Дебальцево

Новороссия, 16 января. Согласно данным Народной милиции ЛНР, киевские силовики трижды за минувшие сутки нарушили режим перемирия. Военнослужащие ВСУ в ходе обстрела Горловки нанесли ранения 3-х летнему мальчику. Сегодня в Минске состоится первая в 2017-м году встреча участников контактной группы.

ЛНР под ударами тяжелых минометов ВСУ

По информации оборонного ведомства Луганской народной республики, позиции военнослужащих Народной милиции ЛНР трижды подверглись обстрелам со стороны украинских подразделений за прошедшие сутки.

В зоне поражения оказалось село Логвиново. По нему киевские силовики открыли огонь с направления населенного пункта Троицкое из запрещенных условиями минских договоренностей минометов калибра 120 мм. Под огнем 82-мм минометов оказалось село Сокольники. Оно обстреливалось с позиций ВСУ в районе Крымского, рассказали в ведомстве.

Кроме того, украинские военнослужащие обстреляли опорный пункт подразделений Народной милиции республики вблизи памятника князю Игорю. Огонь велся с направления населенного пункта Станица Луганская из минометов калибра 82 мм, ручных противотанковых гранатометов РПГ и автоматических станковых гранатометов АГС.

Однако, как подчеркнул источник в штабе Народной милиции ЛНР, никто из военнослужащих республиканских сил и гражданских лиц в результате обстрелов не пострадал. Разрушений также зафиксировано не было.

Трехлетний мальчик из Горловки ранен огнем ВСУ

Исполняющий обязанности главы администрации Горловки Иван Приходько заявил о том, что в ходе массированного обстрела окрестностей города украинскими силовиками получил ранение трехлетний ребенок.

Подразделения ВСУ накануне вечером открыли огонь из крупнокалиберных минометов по району населенного пункта Доломитное, расположенного на окраине Горловки. В результате обстрела был ранен мальчик 2014 года рождения. Ребенок был госпитализирован в городскую больницу №2, сообщил и.о. руководителя администрации.

Позже стало известно, что состояние мальчика оценивается как стабильное. В данный момент он находится в операционной. Ребенок получил множественные переломы ноги. Иван Приходько также добавил, что на момент обстрела в доме, где получил ранения мальчик, находился еще один ребенок, шести лет. К счастью, он отделался лишь испугом.

Напомним, накануне заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин сообщил, что под ударами артиллерийских орудий, танков и минометов ВСУ оказались населенные пункты Зайцево, Озеряновка и Доломитное, находящиеся в окрестностях Горловки. В общей сложности территория республики была обстреляна украинскими военнослужащими 796 раз за сутки.

В Минске возобновится работа контактной группы

Сегодня в Минске пройдет первая в новом 2017-м году встреча участников контактной группы, которые продолжат работу по урегулированию ситуации в Донбассе.

На последнем заседании, состоявшемся в декабре прошлого года, по инициативе представителей Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ было принято очередное соглашение, предусматривающее введение режима прекращения огня на линии соприкосновения сторон в Донбассе. Данное решение о перемирии, приуроченное к новогодним праздникам, стало уже десятым по счету. Тем не менее, подобно тому, как и происходило раньше, спустя некоторое время после относительного затишья на линии фронта украинская сторона вновь открыла огонь по позициям подразделений республиканских сил.

Однако, несмотря на то, что часть минских договоренностей по-прежнему не выполнена по вине Киева, минский процесс признается заинтересованными сторонами единственной возможной альтернативой. Об этом не раз говорили как непосредственные участники конфликта, так и выступающие гарантом Россия, Германия и Франция.

Прошлое заседание контактной группы, последнее в 2016-м году, состоялось 21 декабря. Однако значительных сдвигов по результатам переговоров намечено не было. Так экономическая и политическая подгруппы даже не смогли приступить к обсуждению первого пункта повестки по вине украинской стороны, которая намеренно блокировала любые возможности достичь каких бы то ни было договоренностей. Как отметил представитель делегации ДНР в Минске Денис Пушилин, Киев таким образом в очередной раз продемонстрировал свое нежелание разрешить конфликт в Донбассе мирным путем.