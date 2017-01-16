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Происшествия

Житель Ленобласти убил женщину монтировкой и ограбил ее

16 Января 2017 10:12
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Житель Ленобласти убил женщину монтировкой и ограбил ее

Санкт-Петербург, 16 января. Житель Гатчинского района убил женщину монтировкой и ограбил ее, сообщили источники Федерального агентства новостей в правоохранительных органах Ленинградской области.

Инцидент произошел 14 января недалеко от железнодорожной станции «Пудость». Там была обнаружена женщина в тяжелом состоянии. Врачи диагностировали у нее открытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга. Спасти ее не удалось: женщина скончалась.

По данным следствия, удар был нанесен монтировкой. Подозреваемый уже задержан. Известно, что он напал на женщину, чтобы ограбить. Возбуждено уголовное дело.

Ранее  15-летняя девочка получила тяжелейшие травмы, упав в в лестничный пролет строящегося дома в деревне Кудрово.

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