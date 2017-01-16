«Большой друг Украины» Байден прилетел в Киев попрощаться

16 Января 2017 11:01 48

Киев, 16 января. Вице-президент США Джо Байден прибыл в столицу Украины, где уже успел встретиться с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом, а также проведет переговоры с президентом Петром Порошенко. В киевском аэропорту «Борисполь» американского политика встретили с караваем.

Встреча украинской и американской делегации пройдут в закрытом режиме. Сотрудникам СМИ станет доступна только протокольная часть мероприятия. Как уточняет местный телеканал, украинскую сторону также представляют вице-премьер Степан Кубив и министр финансов Александр Данилюк.

Подробности уже состоявшейся встречи Байдена и Гройсмана пока неизвестны. Ряд изданий отмечает лишь, что премьер успел назвать вице-президента США «большим другом Украины», сообщает НСН.

Как писала ранее «Газета.ру», эта поездка Байдена будет его последним визитом в Киев в статусе вице-президента США.