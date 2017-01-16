Труп неизвестного найден в выгоревшей квартире в Санкт-Петербурге

Санкт-Петербург, 16 января. В субботу после небольшого пожара в одном из многоквартирных домов по Северному проспекту Санкт-Петербурга сотрудниками пожарной охраны был обнаружен труп неизвестного мужчины.

Как стало известно Федеральному агентству новостей, в полицию сообщение об обнаружении погибшего поступило от пожарной части. Мертвый мужчина лежал на том, что до пожара, предположительно, являлось кухонным диваном. Квартира полностью выгорела. Сходу провести опознание трупа оказалось невозможным.

Полиция проведет проверку в связи с обнаружением неопознанного тела.