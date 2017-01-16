Стало известно, когда Сбербанк возобновит выдачу кредитов на образование

Москва, 16 января. Сбербанк принял решение временно приостановить выдачу образовательных кредитов. Оказалось, что такие меры связаны с оптимизация поддержки образовательного кредитования.

Когда кредиты на образования снова начнут выдавать в настоящее время неизвестно. Ряд источников отмечает, что это будет напрямую связано с тем, насколько быстро будут внесены изменения в ряд законодательных актов.

Изменения должны внести в документы финансовой организации по оптимизации программы поддержки образовательного кредитования Минобразования.

При этом министерство науки сокращать финансирование программы не собирается. В Сбербанке выразили надежду, что все юридические нюансы уладят до начала нового учебного года.