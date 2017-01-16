Объявленного в розыск петербуржца задержали со стрельбой при попытке побега

Санкт-Петербург, 16 января. Петербургские полицейские применили оружие в ходе задержания преступника, находящегося в федеральном розыске. Как стало известно ФАН, мужчину, разыскиваемого по делу о торговле наркотиками, сдала сожительница, которую он обокрал

Так, 14 января в УМВД России по Выборгскому району обратилась женщина, по словам которой на проспекте Художников сожитель снял с ее карты деньги. Через несколько часов подозреваемый 1980 года рождения был задержан. Выяснилось, что ранее мужчина был судим и сейчас находится в федеральном розыске. 15 января подозреваемый пытался совершить побег при посадке в служебный автомобиль правоохранителей. Полицейские произвели один выстрел в воздух из табельного оружия, в последствии мужчина был задержан. В настоящее время он находится под арестом.